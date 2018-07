Lazio, 'no' alla cessione in prestito di Caicedo: via solo a titolo definitivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessuna manovra in attacco per la Lazio, dopo l'arrivo di Joaquin Correa, sbarcato in nottata a Fiumicino. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, si potrebbe restare con Felipe Caicedo insieme ad Immobile. Per l'ecuadoriano il club biancoceleste ha rifiutata le offerte di Bursaspor e dall'Arabia Saudita, da club che lo volevano in prestito. Il giocatore partirebbe soltanto a titolo definitivo, ma per ora nessuno bussa alla porta di Igli Tare.