Lazio, no comment della società sulla decisione del Giudice Sportivo

Prima dell'inizio della conferenza stampa, la Lazio ha comunicato alla stampa presente di non aver alcuna intenzione di commentare quanto deciso questa mattina dal Giudice Sportivo. "Per il momento, la nostra linea è questa", è filtrato da Formello.

Nessuna squalifica per Kessiè e Bakayoko - Intorno alle 13.00, il Giudice Sportivo s'è infatti espresso su quanto accaduto al termine di Milan-Lazio, con Bakayoko e Kessiè che hanno mostrato sotto la Curva Sud la maglia di Francesco Acerbi. E non ha sanzionato i due calciatori rossoneri con questa motivazione.

"Il Giudice Sportivo, quanto ai fatti di cui alla segnalazione della Procura Federale con e-mail del 15 aprile 2019, ore 12.16, e riguardante i calciatori del Milan Bakayoko e Kessié i quali, "dopo aver ricevuto in segno di cortesia da parte del calciatore della Lazio Acerbi la propria maglia, esponevano quest'ultima in modo ironico sotto la Curva occupata dai tifosi del Milan":

- rilevato che nulla è riportato nel referto del Direttore di gara, mentre nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale si dà conto, motivatamente, delle circostanze che hanno impedito agli estensori del rapporto stesso di rilevare l'episodio;

- considerato, altresì, che la sopra descritta segnalazione della Procura Federale non può avere seguito ai fini della valutazione della prova televisiva, atteso che i casi di condotta gravemente antisportiva sono chiaramente tipizzati ai fini della disposizione di cui all'art. 35, 1.3 CGS e tra essi, in mancanza di una previsione anche residuale, non può rientrare la fattispecie in esame;

declina la competenza a decidere sull'episodio segnalato dalla Procura Federale, restando del tutto impregiudicato il potere del medesimo Organo requirente di promuovere, verificati i presupposti e secondo le modalità e i tempi consentiti, le iniziative e le azioni di competenza in ordine alla possibile violazione dei principi generali sanciti dal CGS".