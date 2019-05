© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso è il momento di fare chiarezza. Dopo la vittoria della Coppa Italia, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Il tecnico biancoceleste vuole chiarezza sui progetti futuri, ritiene di non esser stato tutelato nel migliore dei modi durante la stagione e adesso non è certo di portare avanti la sua avventura sulla panchina della Lazio. Nel prossimi giorni andrà in scena il summit con Tare e Lotito e solo in quella occasione verrà sciolto, in un senso o nell'altro, il nodo allenatore.