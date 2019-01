© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio continua a tenere d'occhio il mercato dei centrocampisti, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Milan Badelj. Secondo la Gazzetta dello Sport il ds Tare ha messo nel mirino Arijan Ademi, 27enne macedone attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. Il giocatore, si legge, può giostrare senza grossi problemi in tutti i ruoli del centrocampo.