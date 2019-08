Lazio, non ci sono passi in avanti dello United per Milinkovic-Savic

Ancora cinque giorni e poi tutti i nodi verranno al pettine, col 'dolce rischio' per i tifosi della Lazio che Milinkovic-Savic non vada via nemmeno questa estate. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra il serbo e il Manchester United e riporta che negli ultimi giorni i red devils non hanno fatto alcun passo in direzione del serbo. Anzi, sono alle prese con tutt'altre trattative: Bruno Fernandes dello Sporting Club e con lo scambio Dybala-Lukaku.

La percentuale che Milinkovic resti aumenta col passare dei giorni e dopo l'8 agosto non sarà una possibilità nemmeno il Real Madrid, che nel frattempo sta chiudendo van de Beek dall'Ajax.