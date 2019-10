Lazio non in fiducia? Inzaghi: "A Glasgow divorate occasioni clamorose"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida tra Fiorentina e Lazio, Simone Inzaghi s'è soffermato sul momento delicato della sua squadra. E' una Lazio non in fiducia?, è stato chiesto all'allenatore biancoceleste. Che ha risposto così: "Farò vedere ai ragazzi che abbiamo fatto una grande gara, intelligente, proponendo tante situazioni. Il Celtic in casa ha perso poco in Europa e la squadra ha dei valori, oltre all'agonismo. Abbiamo sofferto poco e il rammarico è stato non chiudere la partita. C'è mancato cinismo, abbiamo sprecato occasioni clamorose con Parolo, Immobile, Milinkovic e il palo di Correa".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi.