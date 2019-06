Lazio, non si risolve il caso Radu: primo no all'offerta del Parma

Il caso intorno a Radu in casa Lazio è tutt'altro che risolto. Il giocatore sembra ormai destinato alla cessione nonostante Simone Inzaghi farebbe carte false per confermarlo anche nella prossima stagione. Il rumeno però, nonostante il club lo spinga verso l'addio, potrebbe anche impuntarsi e intanto ha già rifiutato la prima proposta arrivata dal Parma. A breve partiranno le lettere di convocazione per il raduno del 9 luglio, se non dovesse esserci il nome del capitano, non sarebbe certo un'esclusione silenziosa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.