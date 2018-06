Lazio, non solo Acerbi: fari puntati su Diego Carlos del Nantes

© foto di Federico Gaetano

Non solo Francesco Acerbi per la difesa della Lazio. Secondo LaLazioSiamoNoi.it, per la retroguardia biancoceleste non ci sarebbe soltanto l'italiano del Sassuolo nel mirino: i fati di Igli Tare sarebbero pure su Diego Carlos, brasiliano classe 1993 di casa Nantes. Valutazione ora di circa 10 milioni di euro, a complicare l'eventuale colpo c'è lo status da extracoumitario del venticinquenne sudamericano.