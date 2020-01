Lazio, non solo campo: il titolo vola in Borsa. +19% in un mese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo vittorie e trofei, per la Lazio il periodo superpositivo prosegue in Borsa. Nella giornata di ieri il titolo "SS Lazio" ha chiuso a 1,594 euro (5,15%), con un picco alle ore 9.44 pari a 1,62 (dopo l’apertura a 1,52). Se l'orrizonte temporale si sposta sul periodo di un mese, si nota un salto di +19,37%. Il titolo sta incassando sicuramente anche l’effetto positivo per il 3° posto conquistato in campionato (a sei punti da Inter e Juve, ma con un match ancora da recuperare) e soprattutto per la conquista della Supercoppa italiana vinta, in Arabia Saudita, sulla Juventus campione d’Italia.