Lazio, non solo Luis Alberto: in arrivo i rinnovi di Parolo e Lulic

Non solo il rinnovo di Luis Alberto, in casa Lazio si trattano anche altri due rinnovi. Si tratta dei prolungamenti di contratto di Marco Parolo e Senad Lulic. Come scrive la Gazzetta dello Sport, entrambi hanno accordi che scadono al termine di questa stagione e sia all’uno sia all’altro la Lazio ha proposto un prolungamento di un anno, a cifre simili a quelle attualmente guadagnate (1,4 milioni per ciascuno dei due). Un’offerta accolta favorevolmente sia dal centrocampista italiano sia dall’esterno bosniaco.