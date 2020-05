Lazio, non tramonta la pista Luis Suarez: valutato 10 mln, è gestito dall'entourage di Luis Alberto

La Lazio non perde di vista il giovane talento Luis Suarez, omonimo del campione del Barcellona. Il 22enne colombiano con passaporto spagolo si è messo in mostra al Real Saragozza, realizzando 17 reti in 29 partite in Segunda Division (la serie B spagnola, ndr). È di proprietà del Watford ed al termine della stagione rientrerà in Inghilterra. Viene valutato sui dieci milioni di euro: è gestito dagli agenti della You First Sport ,che seguono Luis Alberto e hanno pilotato l’arrivo di Jony in biancoceleste. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.