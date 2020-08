Lazio, nonostante l'ingaggio verrà fatto un tentativo per James Rodriguez

L'ingaggio di James Rodriguez, attaccante in uscita dal Real Madrid con scadenza nel 2021, è un ostacolo per qualsiasi squadra interessata, ma la Lazio ha deciso di fare comunque un tentativo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che aggiunge nomi come Rafinha e Shaqiri tra quelli seguiti per superare la delusione David Silva e regalare a Inzaghi il primo rinforzo formato Champions.