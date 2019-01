Lazio, nota del club: smentito accordo e trattativa con Bobby Adekanye

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha voluto smentire di aver trovato un accordo col giovane Bobby Adekanye, giocatore di cui si è fatto un gran parlare nelle ultime settimane: "In riferimento alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa, secondo i quali la S.S. Lazio avrebbe trovato un accordo con il calciatore Bobby Adekanye, la Società smentisce tale circostanza e comunica di non aver sottoscritto alcun contratto, né tantomeno di aver avviato trattative per il tesseramento del suddetto calciatore".