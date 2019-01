© foto di www.imagephotoagency.it

4-0 all'intervallo nella sfida di Coppa Italia tra Lazio e Novara valida per gli ottavi di finale. Tutto semplice per i biancocelesti di Simone Inzaghi che sono passati in vantaggio con Luis Alberto dopo 12 minuti e hanno raddoppiato con Ciro Immobile prima del ventesimo. Sempre l'attaccante italiano ha poi siglato il tris per i suoi, sfruttando al meglio un assist di Lukaku. In chiusura di primo tempo il quarto gol di Sergej Milinkovic-Savic su calcio di punizione.