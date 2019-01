© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto facile per la Lazio nella prima sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia 2018/2019. I biancocelesti hanno infatti avuto la meglio sul Novara per 4-1: tutte le reti dei padroni di casa sono state messe a segno nel primo tempo, con Luis Alberto che ha sbloccato il risultato al 12', prima che la doppietta di Ciro Immobile e il gol di Sergej Milinkovic-Savic. Nella ripresa la rete di Eusepi che ha reso meno amara la sconfitta dei piemontesi. Adesso la formazione di Simone Inzaghi attenderà ai quarti di finale la vincente della sfida tra Inter e Benevento in programma per domani alle 18 a San Siro.