Lazio, nuova idea per la panchina: se salta il rinnovo di Inzaghi, Lotito pensa a Maran

Rolando Maran come alternativa a Simone Inzaghi per la panchina della Lazio. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il rinnovo del tecnico biancoceleste vive una sostanziale fase di standby: prima del lockdown c'è stata una promessa col presidente Lotito per un accordo fino al 2023. Al momento, però, non vi son in programma incontri ravvicinati, mentre riprendono a circolare le voci sulla Juventus. Così, in caso di eventuale addio, il patron dei capitolini starebbe appunto pensando all'ex tecnico del Cagliari per un cambio in corsa.