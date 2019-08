© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grandi novità di mercato in casa Lazio, riferite da Tuttosport. Il quotidiano spiega la nuova strategia bianco-celeste per la Champions: far rinnovare Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo sembrava destinato ad uscire, ma con la chiusura del mercato in Premier che si avvicina, appare difficile riuscire a piazzarlo altrove. Perciò l'idea è accelerare sul rinnovo: il suo attuale contratto è a 3 milioni annui e a scadenza 2023, ma i principali top club potrebbero offrirgli il doppio. Lotito no, ma spera di avvicinarsi a quella cifra tramite l'inserimento di numerosi e corposi bonus di rendimento. Il che lo renderebbe il più ricco nella rosa della Lazio, di cui diventerebbe a quel punto il propulsore principale nella rincorsa alla Champions League.