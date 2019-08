© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di ieri Strahinja Pavlovic ha effettuato dei nuovi controlli dopo la prima bocciatura alle visite mediche con la Lazio. Si tratterebbe di indagini cardiologiche, anche se ci si deve appellare alla privacy e a eventuali comunicati, è chiaro che qualcosa da studiare con attenzione ci sia eccome. Il giocatore è da giorni nella capitale in attesa del via libera definitivo. Se dovesse arrivare, i biancocelesti sono pronti a versare i 5,5 milioni di euro previsti dall'accordo col Partizan Belgrado per il centrale, altrimenti sarà tutto di nuovo messo in discussione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.