Antonio Sanabria è il nome nuovo sul taccuino della Lazio per la prossima stagione. Come raccolto dai colleghi de Lalaziosiamonoi.it l'attaccante arrivato al Genoa dopo l'addio di Piatek, potrebbe essere la spalla perfetta da affiancare a Immobile. L'operazione sicuramente non è semplice, soprattutto se il Genoa dovesse riscattare il cartellino del giocatore, ma i rapporti con Genoa e Betis sono ottimi.