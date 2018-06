Lazio, nuovo sondaggio per Romulo. Le richieste del giocatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la retrocessione del Verona in Serie B il nome di Romulo è diventato uno dei nomi più gettonati di questi primi giorni di mercato. L'Arena, quotidiano della città scaligera, fa il punto della situazione sul futuro del centrocampista italo-brasiliano che punta ad un accordo triennale a cifre di poco superiori al milione di euro. Condizioni, queste, che potrebbero essere raggiunge con maggiore facilità vista la possibilità di svincolarsi a parametro zero dall'Hellas sfruttando una clausola prevista nel suo contratto in caso di Serie B per il club del presidente Setti. Al momento l'unica società, fra quelle emerse nei giorni scorsi come interessate a Romulo, a potersi permettere di accontentare il calciatore è la Lazio che in questi giorni ha effettuato un nuovo sondaggio.