Lazio, obiettivo Acerbi per il dopo-de Vrij. Ma il Sassuolo spara alto

La Cremonese cerca un direttore sportivo per la prossima stagione. Sean Sogliano una delle prime opzioni, ha già lavorato con Mandorlini ed è una pista accreditata. Spunta però un outsider. Si tratta di Leandro Rinaudo, che lascerà il Venezia il 30 giugno. Ci sono stati contatti indiretti....

ESCLUSIVA TMW - Cremonese, cercasi ds: non solo Sogliano, spunta Rinaudo

Arsenal, pronta un'offerta da 50 milioni per Forsberg

Manchester United, idea Hart per il ruolo di vice De Gea

Borussia Dortmund, contatti con il Chelsea per il riscatto di Batshuayi

Aston Villa, senza Premier Terry è in dubbio. Bruce: "Dipende da lui"

R. Madrid, Valdano: "Bale? Zidane non può promettere il posto a nessuno"

Lione, Fekir: "Non sono vicino Liverpool, trattative con diverse club"

Rennes, tentativo per Ben Arfa: può arrivare a parametro zero

Emery, che accusa: "Al PSG comanda Neymar, non ero io il leader"

Real Madrid, Bale si mette sul mercato: Manchester United in pole

Perso Stefan de Vrij, la Lazio sonda il mercato italiano alla ricerca di un difensore d'esperienza. Come riporta il Corriere dello Sport , il primo nome indicato alla dirigenza da mister Inzaghi sarebbe quello di Francesco Acerbi . Il classe '88 del Sassuolo viene valutato circa 15 milioni di euro e la trattativa appare dunque molto complicata, ma i biancocelesti sembrano comunque pronti a effettuare un tentativo nei prossimi giorni.

