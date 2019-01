Lazio, obiettivo Boyata. Può arrivare in caso di addio di Wallace

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro alla Lazio di Wallace, racconta Radiosei, è in forte dubbio. Il brasiliano potrebbe partire e la società del presidente Lotito per la sua sostituzione starebbe pensando a Dedryck Boyata, centrale belga in forza al Celtic. Quello di Boyata è un nome che ritorna, visto che il ds Tare lo aveva seguito anche la scorsa estate.