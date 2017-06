Lazio, obiettivo difensore: occhi su Simunovic del Celtic

© foto di Federico Gaetano

C'è anche la Lazio su Jozo Simunovic, difensore del Celtic che lo scorso anno è stato ad un centimetro dalla firma col Torino. Il giocatore, che era già sbarcato in Italia, fece clamorosamente ritorno in Scozia dopo poche ore ma ora il suo futuro potrebbe essere davvero in Serie A. A riportarlo è l'Evening News che parla di un forte interesse biancoceleste per lui.