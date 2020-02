vedi letture

Lazio, obiettivo rinnovo per Luiz Felipe: il club vuole blindarlo

La Lazio è pronta a blindare Luiz Felipe. Il contratto del difensore brasiliano è in scadenza nel 2022 ma i biancocelesti non vogliono correre il rischio di perderlo e per questo è in programma un incontro per il prolungamento, che permetterebbe anche al difensore di guadagnare di più, visto che il suo attuale stipendio è inferiore al milione di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.