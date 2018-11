© foto di Federico De Luca

Con Luis Alberto che è tra gli indiziati a salutare la Lazio a gennaio, i biancocelesti potrebbero successivamente acquistare un attaccante per completare la rosa di Simone Inzaghi. Tuttosport in edicola questa mattina scrive che il nome in pole è quello di Nicola Sansone, ex Sassuolo e ora al Villarreal accostato di recente anche al Bologna e alla Fiorentina. Con dieci milioni di euro, il ritorno di Sansone in Italia può diventare realtà.