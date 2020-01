Lazio, obiettivo Vecino in prestito ma l'Inter lo cede solo per 20 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la Lazio un'idea a centrocampo in questo mercato invernale porta al nome di Matias Vecino, potenzialmente in uscita per fare spazio a Eriksen. I biancocelesti avrebbero effettuato un sondaggio per ottenerne il prestito con diritto di riscatto, ma l'Inter lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo e per una cifra di circa 20 milioni di euro, utili per accelerare le trattative per il danese e per Giroud. La pista resta aperta anche se difficilmente Lotito sarà pronto a investire quella cifra, soprattutto a gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.