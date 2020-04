Lazio, occasione a parametro zero: Jemerson può tornare di moda per l'estate

Campionato non facile per Jemerson. Il difensore del Monaco quest'anno ha collezionato soltanto 13 presenze in Ligue 1 con la formazione del Principato che non riesce più a stazionare nelle prime posizioni da ormai due stagioni. Il brasiliano, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno potrebbe dunque cambiare aria visto che la società non è riuscita a convincerlo a rinnovare.

Ipotesi Lazio - Potrebbe aprirsi nuovamente uno scenario di mercato in Italia. Secondo quanto riportano i colleghi de Lalaziosiamonoi.it, il difensore potrebbe diventare un'occasione per i biancocelesti. Il giocatore era già stato accostato in passato al club del presidente Lotito, nel 2016 e nel 2017 ma a frenare il tutto è stata la valutazione di 25 milioni ritenuta eccessiva dalle parti della Capitale.