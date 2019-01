© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenica la Lazio sfiderà la Juventus, in occasione del secondo turno di ritorno in campionato. Un'occasione, per Sergej Milinkovic-Savic, di guadagnarsi le attenzioni dei bianconeri durante la prossima estate. Tuttosport scrive che il centrocampista serbo può tornare nel mirino di Fabio Paratici qualora il dirigente della Vecchia Signora non dovesse riuscire a riportare a Torino Paul Pogba. Qualora il Manchester United dovesse fare muro per il francese, ecco che la Juve potrebbe tornare alla carica con Claudio Lotito per il calciatore laziale.