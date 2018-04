Lazio, occhi in Brasile. Piace Roger Guedes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio cerca nuovi obiettivi in Sudamerica. I biancocelesti, come riporta LaLazioSiamoNoi, hanno messo nel mirino Roger Guedes, attaccante esterno di proprietà del Palmeiras, ora in prestito all'Atletico Mineiro e inseguito, negli scorsi mesi, anche dall'Atalanta. Piacciono anche Luan, del Gremio, Lucas Paquetà del Flamengo e Clayson del Corinthians.