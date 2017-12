Lazio, occhi in Brasile: piace Scarpa del Fluminense

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Occhi in Brasile per il mercato della Lazio. Secondo quanto riferito da globoesporte, il club biancoceleste pensa a Gustavo Scarpa, trequartista classe ’94 del Fluminense. Sulle sue tracce anche Palmeiras e Fenerbahçe, mentre la Lazio sarebbe interessata per giugno prossimo.