Lazio, occhi su Hagi: pronto l'assalto se i Rangers non lo riscatteranno dal Genk

In questo momento di emergenza tanti club si portano avanti col lavoro, proiettandosi alla prossima finestra di mercato. Anche la Lazio sta facendo diverse valutazioni e tra i nomi finiti nel mirino c'è quello di Ianis Hagi, figlio ed erede di Gheorghe, il più grande talento della storia del calcio rumeno. L'ex Fiorentina è di proprietà del Genk, attualmente in prestito ai Rangers, e secondo Lalaziosiamonoi.it il club biancoceleste avrebbe già avviato i contatti con l'entourage per capire la situazione. Se i Rangers non lo riscatteranno Tare avrebbe l'assist perfetto per provare a strapparlo a 5-6 milioni di euro.