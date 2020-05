Lazio, occhi su Kumbulla: i buoni rapporti col Verona per battere la concorrenza

vedi letture

Sguardo al futuro per la Lazio. In attesa di conoscere le date della ripresa del campionato, il presidente Claudio Lotito pensa già alla prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, i biancocelesti si sarebbero iscritto alla corsa per Marash Kumbulla. Sul difensore del Verona la concorrenza è tanta ma i buoni rapporti con la società scaligera potrebbero far balzare in testa la squadra della Capitale.