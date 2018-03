Lazio, occhi su Schuurs: in patria è considerato il nuovo De Vrij

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio è una delle squadre interessate al giovane difensore centrale olandese Perr Schuurs (19), di proprietà dell'Ajax ma attualmente capitano del Fortuna Sittard. In patria lo considerano come il 'nuovo De Vrij' e non appartenendo alla scuderia Seg è un altro buon motivo per tenerlo in considerazione per i biancocelesti. Il suo valore si aggira intorno ai 3 milioni di euro.