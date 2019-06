Lazio, occhi sul gioiellino messicano Diego Lainez del Betis

© foto di Federico Gaetano

La Lazio cerca rinforzi per il futuro e l'ultimo nome accostato ai capitolini è Diego Lainez del Betis. Messicano di diciannove anni, paragonato in patria a Lozano, mancino con entrambi i piedi fatati. Il Messaggero ricorda che il club di Siviglia l'ha prelevato dal Club America, mettendo sul piatto 14 milioni divisi in 3 rate. La Lazio vorrebbe inserirsi pagandone due più un indennizzo al club spagnolo, in debito per l'affare rotto Durmisi.