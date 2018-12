© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio lavora per sfoltire. Nonostante i biancocelesti siano molto attivi anche per cercare rinforzi (un esterno destro su tutti), secondo Il Messaggero tra le priorità vi sono anche diverse cessioni. In uscita Basta e Caceres, ma non da soli: li seguiranno, assicura il quotidiano, anche Murgia e Rossi, entrambi in prestito a differenza dei primi due per cui si ptrebbe arrivare addirittura alla risoluzione del contratto.