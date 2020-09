Lazio, offerta da 15 milioni per Kim Min Jae: l'operazione può sbloccarsi a breve

Sistemato l'attacco con Muriqi e con l'arrivo di Fares alle visite mediche, la Lazio è pronta a concentrarsi sulla difesa. Nella rosa di nomi stilata da Tare spicca quello di Kim Min Jae, coreano di 23 anni che gioca in Cina al Beijing Gouan. I biancocelesti lo hanno studiato direttamente, ricavandone un'ottima impressione. Lotito ha già presentato una prima proposta da 12 milioni più 3 di bonus, che il club cinese ha preso seriamente in considerazione tanto da dare il via alla trattativa che - secondo La Gazzetta dello Sport - potrebbe chiudersi in tempi brevi.