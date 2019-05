Lazio, offerta di 5 milioni al Flamengo per il centrocampista Arao

© foto di Federico Gaetano

Nome nuovo per il centrocampo della Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club biancoceleste avrebbe infatti offerto 5 milioni di euro al Flamengo per Willian Arao, mediano che potrebbe essere inquadrato come vice Leiva, qualora Badelj andasse via. 26 anni e non comunitario potrebbe arrivare a Roma in estate.