Lazio, oggi a Formello la ripresa: sabato la prova generale all'Olimpico

vedi letture

La tabella fissa a Formello segna -9 al ritorno in campionato della Lazio, che oggi comincia di fatto la prima vera settimana di Serie A post Covid. Dopo la domenica libera concessa ieri (sabato partitella 11 vs 11), la squadra si ritroverà nel centro sportivo questa mattina (ore 10). Si tornerà a fare sul serio, non che prima Inzaghi avesse scherzato, ma adesso che l’obiettivo é lì a portata di mano la concentrazione, l’attenzione e la pressione crescono in maniera automatica.

Inizia così la missione Atalanta, tutta d’un fiato perché la Lazio da qui al 24 giugno dovrebbe riposare soltanto la prossima domenica (è ancora in via di definizione). Sicuramente fino a venerdì si allenerà nel proprio quartier generale, mentre sabato - da ufficializzare - ci dovrebbe essere la prova definitiva all’Olimpico, perché i giocatori dovranno abituarsi all’ambiente (porte chiuse) e all'orario (21.45) che troveranno da qui in avanti (Gomez e Co. anche ieri si sono allenati nello stadio). La partenza per Bergamo è fissata a martedì prossimo, mentre il ritorno post partita (si giocherà alle 21,45) è fissato per giovedì mattina. Niente treno, la squadra viaggerà con un volo charter da Fiumicino.