Lazio, oggi al via la Macron eSports Cup: Bologna, Hellas, Spal e Udinese le rivali

Prenderà il via oggi la prima Macron eSports Cup - Italy Edition, un torneo virtuale di FIFA20 e PES20 che opporrà contro le cinque squadre di Serie A vestite dall'azienda italiana. Lazio, Bologna, Hellas Verona, Spal e Udinese si affronteranno in quattro giorni, fino a venerdì compreso, per decretare il vincitore: ogni incontro sarà visibile sulla piattaforma dedicata Twitch.

Di seguito il calendario completo:

FIFA20

12 MAGGIO

20:00 Udinese eSports Vs Bologna Fc 1909 eSports

20:20 Lazio eSports Vs Hellas Verona Fc ESports

20:40 S.P.A.L WeArena Vs Udinese ESports

21:00 Bologna FC 1909 eSports Vs Lazio ESports

21:20 S.P.A.L WeArena Vs Hellas Verona Fc ESports

21:40 Udinese ESports Vs Lazio ESports

13 MAGGIO

18:00 Lazio eSports Vs S.P.A.L WeArena

18:20 Bologna Fc 1909 eSports Vs Hellas Verona Fc eSports

18:40 Hellas Verona Fc eSports Vs Udinese eSports

19:00 Bologna Fc 1909 eSports Vs S.P.A.L WeArena

dalle ore 19:30 al via la fase finale

PES2020

14 MAGGIO

20:00 Udinese eSports Vs Bologna Fc 1909 eSports

20:20 Lazio eSports Vs Hellas Verona Fc eSports

20:40 S.P.A.L WeArena Vs Udinese eSports

21:00 Bologna Fc 1909 eSports Vs Lazio eSports

21:20 S.P.A.L WeArena Vs Hellas Verona Fc eSports

21:40 Udinese eSports Vs Lazio eSports

15 MAGGIO

18:00 Lazio eSports Vs S.P.A.L WeArena

18:20 Bologna Fc 1909 eSports Vs Hellas Verona Fc eSports

18:40 Hellas Verona Fc eSports Vs Udinese eSports

19:00 Bologna Fc 1909 eSports Vs S.P.A.L WeArena

dalle ore 19:30 al via la fase finale