Lazio, oggi altra serie di test nel Medical Center di Formello

Mattinata di controlli a Formello per la Lazio. Nel nuovissimo Medical Center del centro sportivo biancoceleste, supervisionato dal dott. Rodia e dal dott. Pulcini, i giocatori verranno sottoposti ai test sierologici previsti per capire o meno la presenza di eventuali positività al Coronavirus. Che non ci sono state martedì, quando la squadra aveva svolto gli esami preliminari per la ripresa dell'attività in campo (vengono eseguiti ogni 4 giorni). Viste le notizie che filtrano dalle altre società, c'è molta attenzione nel vedere lo stato di salute del gruppo di Inzaghi.