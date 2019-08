Lazio, oggi amichevole a Vigo con la testa alla Sampdoria

Fonte: Dall'inviato a Roma

La clessidra è stata girata da un tempo. L’ora X è fissata, mancano 15 giorni all’esordio stagionale in campionato della Lazio, che il 25 agosto (h. 20.45) sarà di scena a Genova contro la Sampdoria. Il binocolo biancoceleste vede in lontananza Di Francesco: piano piano si avvicina, i contorni si fanno sempre meno sfocati. Dopo un luglio di lavoro al fresco ad Auronzo e le fatiche di Marienfeld (in Germania) ora è vietato qualsiasi passo falso. Non che prima i biancocelesti non abbiano fatto sul serio, ma quando l’ora X si avvicina, è normale che si alzino le pressioni e ogni errore - anche il più piccolo - è da evitare. A cominciare da questa sera, quando alle 20 è in programma l’amichevole col Celta Vigo, in quello che potrebbe essere l’ultimo vero test prima dell’uscita di Marassi.

Probabile dunque che Inzaghi possa mandare in campo quello che al momento viene considerato l’undici più affidabile e che ha intenzione di schierare contro la Sampdoria. Salvo imprevisti, chiaramente, o altri infortuni dopo quelli che hanno mandato ko prima Lulic e poi Milinkovic, la cui presenza tra due settimane è fortemente in bilico. Già domani verranno provati i due sostituti, ovvero Parolo (se sostituto si può definire) e Jony, preso per fare il quinto di sinistra. Lazzari a destra, Leiva e Luis Alberto in mezzo dovrebbero completare il reparto a 5 di centrocampo. Dietro, tra i tre sul centro destra, spazio a Vavro: Luiz Felipe prosegue la riabilitazione, mentre Bastos è arrivato 10 giorni fa dopo la Coppa d’Africa e non è ancora al massimo. Davanti Correa e Immobile, la coppia in cima alle gerarchie biancocelesti.