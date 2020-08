Lazio, oggi via al ritiro: doppia seduta, domani prima amichevole

vedi letture

C’erano pochi curiosi fuori dal campo di Auronzo ieri pomeriggio. Due inservienti curavano l’erba del terreno del gioco, i gestori dello store della Lazio allestivano lo store ufficiale con le nuove maglie e un bambino chiedeva informazioni per acquistare i tagliandi per gli allenamenti (già terminati per oggi e domani, sono duecento: da giovedì la capienza diventerà di quattrocento). “Ci sono pochi laziali, ma era preventivatile”, dicono i gestori degli hotel. Tra l’emergenza sanitaria e il periodo dell'anno, non c’è l’afflusso tipico degli anni precedenti. E infatti all’arrivo della squadra all’albergo - ieri in tarda serata - non è stato accompagnato dall'entusiasmo a cui il comune veneto era abituato. Complice, chiaramente, anche la pioggia e le strette misure di sicurezza adottate per evitare ogni tipo di contatto tra il gruppo squadra (sottoposto già a due cicli di tamponi) e le persone esterne.

Da oggi, quindi, comincerà a tutti gli effetti la preparazione della Lazio, dopo tre giorni di test a Formello (sono rimasti a casa per precauzione Correa, Patric e Adekanye: sono risultati negativi i tamponi di domenica, ma i test sierologici hanno evidenziato delle anomalie). Alle 10 tutti in campo per la prima delle due sedute giornaliere, la seconda è in programma alle 17.00. Domani allo stadio Zandegiacomo, ore 17, ci sarà il primo test con i dilettanti dell’Auronzo (ancora non confermato ufficialmente). Seconda uscita prevista per il 29 agosto con una selezione del Cadore e il 30 agosto la sfida con il San Giorgio, neopromossa in Serie D. Il 1° settembre la quarta amichevole con il Padova e il 4 settembre la chiusura con il Vicenza