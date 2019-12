Lazio, oggi via alla missione Supercoppa: domani la partenza per Riad

Fonte: Dall'inviato a Roma

La passerella tra i tifosi euforici, le foto, i sorrisi a tavola e il taglio della torta finale. Più che una cena di Natale, è stata una festa quella della Lazio, che si è ritrovata come ogni dicembre a ‘Spazio 900’ per gli auguri natalizi. Non poteva andare altrimenti, visti gli ultimi risultati in campionato che hanno fatto alzare in maniera esponenziale il morale di tutto il mondo biancoceleste. Bicchieri in su per un doppio brindisi a concludere la serata. Uno, colmo di soddisfazione, per la vittoria in rimonta di lunedì a Cagliari, che ha certificato e consolidato il terzo posto in Serie A. L’altro, pieno di speranza, in vista della Supercoppa Italiana di domenica contro la Juventus. Un appuntamento prestigioso, internazionale. Un obiettivo che se verrà centrato potrà rendere il Natale laziale più bello e brillante di quanto non lo sia già.

Ieri notte le luci della festa si sono spente dopo mezzanotte. L’interruttore che si abbassa è un po’ la metafora di quello che dovrà fare la Lazio di Inzaghi, che dovrà staccare dal campionato e focalizzare la propria attenzione esclusivamente sulla gara di domenica contro la Juventus (Riad, ore 17.45 italiane). Un tappa che esula dallo strepitoso e poetico percorso in A, perché contro la Juventus sarà invece tutta un’altra storia. La classifica non centrerà nulla, saranno solo 90’ da giocare in una finalissima tutta da vivere. Tornando all’interruttore, oggi a Formello comincerà la missione ‘Riad’ con il primo vero allenamento in vista dei bianconeri. Ieri mattina solo la classica seduta di scarico, niente di più, tra poche ore invece Inzaghi aumenterà l’intensità, l’attenzione e comincerà a provare il piano per domenica. Poi giovedì ci sarà la partenza per l’Arabia, da Fiumicino, intorno all’ora di pranzo (per le 14 c'è il decollo). Il tempo volerà e neanche poche ore dopo sarà già giorno di vigilia, con la rifinitura e la conferenza stampa del tecnico. Domenica sarà il giorno X, cerchiato sul calendario da mesi. Al termine scatterà il rompete le righe per le vacanze di Natale per poi tornare a lavorare in vista della ripresa del campionato (domenica 5 gennaio ore 12.30 a Brescia). Con la speranza e l’obiettivo, indipendentemente dall'esito della Supercoppa, di arrivare a maggio e brindare al raggiungimento del traguardo Champions.