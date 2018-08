Lazio, Oikonomidis in uscita. Tre club australiani interessati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio, chiuso il mercato in entrata, è impegnata a definire alcune operazioni in uscita. Tra i calciatori in partenza c'è Chris Oikonomidis, reduce da una buona esperienza nei Sydney Wanderers. Sul centrocampista 23enne australiano ci sono tre club della A-League: Melbourne City, Newcastle Jets e Perth Glory.