Lazio, ora all-in sul difensore: le due strategie di Tare e Inzaghi

Doveva coprire l'enorme buco lasciato da Lulic a sinistra, la Lazio. E lo ha fatto, chiudendo con la Spal la trattativa per Fares: il classe '96 algerino, arrivato nella Capitale la scorsa settimana, farà nei prossimi giorni le visite mediche. Che ha effettuato ieri Muriqi, attaccante 26enne kosovaro. Serviva un centravanti fisico, d'area di rigore, diverso da Immobile, Correa e Caicedo (che potrebbe rimanere a sorpresa). Inzaghi lo aveva chiesto da tempo, già a gennaio avrebbe voluto Giroud, molto vicino ma saltato all'ultimo. Così dal Fenerbahce per circa 20 milioni (18,5 più 1,5 di bonus e il 5% sulla futura rivendita) è arrivato Muriqi, mancino di 194 cm d'altezza.

Ora c'è un'altra priorità a Formello, ovvero un rinforzo in difesa al posto di Bastos, in scadenza e in uscita verso la Turchia. Sarebbe dovuto arrivare a prescindere, ma adesso l'acquisto di un centrale è urgente visto che nell'amichevole di sabato a Frosinone Luiz Felipe ha riportato un'importante contusione alla caviglia destra: rimarrà fuori tre settimane. La società ci sta lavorando da tempo, era consapevole di dover intervenire. Il primo nome è sempre stato - ed è tuttora - quello di Kumbulla, per cui a giugno c'è stato un incontro con l'Hellas negli uffici romani di Lotito. Non si riesce però a trovare la quadra dal punto di vista economico, con il Verona che chiede circa 30 milioni per il classe 2000 albanese. Nel frattempo a Formello si studiano e si valutano tanti altri profili diversi. Come ogni estate, Inzaghi spinge per una soluzione 'interna' al campionato: un giocatore già pronto e maturo da inserire con facilità. Il ds Tare invece è sempre più orientato verso calciatori giovani, sconosciuti ai più, da prendere dall'estero (occhi puntati soprattutto sulla Bundesliga): l'identikit tracciato porta a un difensore Under 22, da poter inserire nella lista B senza vincoli. Kumbulla sarebbe perfetto: unirebbe le esigenze dei due. Nei prossimi giorni comunque si delineerà la strategia, la certezza è che un rinforzo dietro serve. E anche subito.