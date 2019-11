Lazio, ora devi accelerare: dopo la salita c'è la discesa

Fonte: Dall'inviato a Roma

Un mese fa, dopo l’ultima sosta per le nazionali, i tifosi della Lazio guardavano il calendario con estrema preoccupazione. Atalanta, Celtic, Fiorentina, Torino, Milan, Celtic e Lecce. Una serie di ostacoli sulla carta non insormontabili, ma comunque molto difficili da superare, soprattutto per una squadra non in forma splendida e reduce da un pareggio a Bologna. Un percorso in salita, superato però alla grande dagli uomini di Inzaghi: 3 vittorie e 1 pareggio in A e 2 sconfitte in Europa League. La visuale, a poche ore dall'appuntamento che chiude questo tour de force, è ben diversa. Il pessimismo ha lasciato spazio all'ottimismo, chiaramente in campionato dove non si vede più una salita ma una discesa. Perché i biancocelesti affronteranno oggi il Lecce e al rientro dalla pausa Sassuolo in trasferta, Cluj e Udinese in casa, prima di ospitare sempre all'Olimpico la Juventus.

Tre partite, prima di Ronaldo e Sarri, da non sbagliare se si vuole continuare a rimanere in corsa per il 4° posto. “Cercheremo di alzare quella benedetta asticella, fatta non solo di trofei, ma anche dal ritorno in Champions League. Ci proveremo con tutte le nostre forze”, ha spiegato ieri Inzaghi, consapevole che un minimo calo di concentrazione e attenzione potrebbe rovesciare tutto il calendario. Perché se la Lazio è stata brava a spianare la salita, sulla carta ripida e impervia, ora non dovrà sottovalutare la discesa per cercare di arrivare al 7 dicembre contro la Juventus con 30 punti in classifica, al massimo almeno 28 (adesso ne ha 21). Poi nel calendario biancoceleste si continueranno ad alternare momenti di rettilineo e curve pericolose, come è per tutti. Ci saranno battute d'arresto perché gli avversari sono tanti e sono di qualità, a maggior ragione allora adesso, che la strada è spianata, la Lazio dovrà spingere e accelerare al massimo.