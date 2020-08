Lazio, ora la qualificazione in Champions è sicura al 100%. Merito del ko della Roma

vedi letture

C'era una piccolissima possibilità che la Lazio fosse estromessa dalla Champions League 2020/21, nonostante il quarto posto in campionato: la squadra di Inzaghi sarebbe scivolata in Europa League se la Roma avesse trionfato nell'edizione 2019/20 e lo stesso il Napoli in Champions, perché la UEFA consente la partecipazione simultanea di un massimo di cinque squadre per nazionale. L'eliminazione, alla prima occasione possibile dopo il lockdown, della squadra di Fonseca, è il lasciapassare definitivo per quella di Inzaghi, cancellando la possibilità di cui sopra.