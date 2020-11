Lazio, ora saranno sentiti i calciatori: il deferimento non escluderebbe responsabilità

Dopo Ivo Pulcini potrebbe toccare ai giocatori della Lazio. Ieri il responsabile sanitario della Lazio è stato sentito, insieme al coordinatore dello staff medico Rodia, dalla Procura Federale in un’audizione durata quasi due ore. Ma l’attività investigativa degli inquirenti FIGC potrebbe non limitarsi alla ricerca di queste mail con la Asl che attualmente sono uno snodo cruciale per decifrare la vicenda. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, potrebbero essere sentiti a breve anche alcuni calciatori del club capitolino: l’inchiesta verte infatti sul rispetto protocollo da parte di tutti, e anche i giocatori devono conoscerlo e osservarlo. Anche perché un eventuale deferimento della Lazio, che al momento non c'è stato ma appare probabile, non escluderebbe comunque l'accertamento di ulteriori responsabilità da parte dei diretti interessati.