Lazio, Paletta ad un passo: c'è l'accordo verbale con il Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel Paletta si avvicina alla Lazio. Come scrive Il Messaggero le parti sono più vicine: per il giocatore contratto da circa 1.5 milioni a stagione con bonus fino al 2020 con opzione per il 2021, mentre per con il Milan c'è un accordo verbale sulla base di circa 1,5 milioni per il cartellino.