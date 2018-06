Lazio, Palombi: "Lotteremo per la Champions anche il prossimo anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Radio Incontro Olympia, il giovane attaccante della Lazio Simone Palombi, reduce dal prestito alla Salernitana, è tornato così sul ko dei biancocelesti contro l'Inter: "Sinceramente non mi aspettavo un epilogo del genere, anzi. Pensavo che la Lazio avrebbe chiuso il discorso qualificazione anche prima, già dalla partita contro l'Atalanta. Credo però che dopo oltre 50 partite la stanchezza si sia fatta sentire. Il cammino è stato praticamente perfetto, nessuno dava la Lazio così in alto e arrivare a un passo dall'obiettivo non può che essere motivo di miglioramento. Sono sicuro che anche il prossimo anno staremo lì a lottare per la Champions".